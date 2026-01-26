Tischtennis SG Untere Lahn unterstreicht Ambitionen mit Kantersieg Nico Schmidt 26.01.2026, 10:49 Uhr

i Philipp Wallroth ließ mit seiner SG Untere Lahn dem immerhin Tabellenfünften TTC Harbach nicht die Spur einer Chance. Andreas Hergenhahn

Während die SG Untere Lahn in der Tischtennis-Bezirksoberliga mit einer Machtdemonstration die Tabellenführung übernahm, erlitt Lokalrivale VfL Nastätten einen herben Rückschlag. Licht und Schatten offenbarten die Bezirksligisten.

In der Verbandsoberliga punkteten Nastättens Damen. In der Bezirksliga waren alle heimischen Vertreter im Einsatz – mit gemischten Ergebnissen.







