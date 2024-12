Gute Karten im Abstiegskampf SG Untere Lahn springt auf den Relegationsplatz Nico Schmidt 10.12.2024, 16:08 Uhr

i Björn Stötzer steuerte zwar einen Punkt für den TuS 1904 Himmighofen bei, doch gegen die starken Harbacher war sein Team chancenlos. Rolf Müller/TuS 1904 Himmighofen

Halbzeit in den höheren Tischtennisklassen: Bei den besten Mannschaften aus dem Rhein-Lahn-Kreis fällt die Bilanz unterschiedlich aus.

Die Mannschaft der SG Untere Lahn hat in der Tischtennis-Verbandsliga mit einem starken Hinrunden-Endspurt die direkten Abstiegsränge noch verlassen. In der Bezirksoberliga war das Team des VfL Nastätten siegreich. Die VfL-Reserve und der TuS Himmighofen mussten sich eine Etage tiefer in der Bezirksliga dem Herbstmeister geschlagen geben.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen