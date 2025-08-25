Der Saisonstart ist nun auch im Tischtennis erfolgt. Den Anfang der in überregionalen Klassen startenden Teams aus heimischen Gefilden machten die SG Untere Lahn und der VfL Nastätten – mit gemischten Ergebnissen.Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga geht’s für die SG Untere Lahn nun in der Bezirksoberliga weiter, die Kombinierten aus Fachbach und Nievern gehören zu den Aufstiegsfavoriten. Bei der Saisonpremiere ging es im Topspiel gegen den letztjährigen Vizemeister VfL Kirchen. Die Partie hielt, was sie versprach: Nachdem es anfangs nach einem glatten Gang für die SG aussah, die zwischenzeitlich 4:0 vorne gelegen hatte, drehten die Siegstädter auf und kamen auf 4:5 heran. Die Entscheidung über Sieg oder Unentschieden musste im letzten Spiel des Abends fallen. Neuzugang André Jelken machte den 6:4-Sieg der Kombinierten von der Lahn fix, der nicht ganz unglücklich war: Alle vier Fünf-Satz-Spiele des Abends gingen an die SG. Es punkteten: Sascha Graf / Jelken, Markus Mandry / Nico Wollschlag, Mandry (2) undJelken.

„Wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn wir 5:5 gespielt oder gar verloren hätten.“

Markus Mandry wusste den Sieg seiner SG Untere Lahn in Kirchen genau einzuordnen

„Das war echt knapp“, sagte Mannschaftsführer Mandry hinterher. „Kirchen war der befürchtete unangenehme Gegner. Wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn wir 5:5 gespielt oder gar verloren hätten.“Mit Blick auf die nun begonnene Saison erklärte der Kapitän: „Wir wollen wieder vorne mitspielen und versuchen, den direkten Wiederaufstieg zu packen. Das wird aber kein Selbstläufer, da die Klasse ausgeglichen ist und wir wohl auch nicht immer komplett antreten können.“ Ein guter Anfang ist aber zumindest gemacht.Ebenfalls in der Bezirksoberliga gewann der VfL Nastätten gegen die TTG Mündersbach/Höchstenbach III mit 7:3 und ist damit der erste Tabellenführer der noch jungen Saison. Direkt am Anfang überrollte der VfL, der selbst auf Topspieler Frederik Hoffmann verzichten musste, die Westerwälder geradezu. Nach nicht einmal anderthalb Stunden stand er bereits 6:0, womit der Sieg in Stein gemeißelt war. Am Ende konnten die Gastgeber nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben.„Das war ein richtig starker Start in die Saison. Mündersbach/Höchstenbach gehört zwar sicher nicht zu den besten Teams der Klasse, dennoch muss man hier erstmal gewinnen. Das haben wir geschafft – und zwar sehr souverän, dank einer guten Mannschaftsleistung“, sagte VfL-Kapitän Nico Schmidt. „Wir peilen in dieser Saison einen Platz im vorderen Mittelfeld an. Wie so oft, wird vieles davon abhängen, wie häufig wir alle Mann an Bord haben werden. Wenn wir komplett sind, gehören wir sicher zu den besten Mannschaften der Liga und können gegen jeden Gegner punkten“, so Schmidt. Es punkteten zum Auftakt: Noel Witzky / Jan Hendrik Baltzer, Manuel Lenz / Schmidt, Witzky (2), Lenz, Schmidt und Baltzer.Weiter geht’s für den VfL direkt am kommenden Freitag mit dem nächstenAuswärtsspiel beim SV Olympia Eschelbach.

Drei heimische Teams in der Bezirksliga vertreten

Eine Klasse tiefer in der Bezirksliga gehen mit dem TuS 1904 Himmighofen sowie den beiden Aufsteigern VfL Osterspai und SG Untere Lahn II gleich drei Mannschaften aus der Region an den Start. Den Start in die neue Saison lrgt hier die SG II am kommenden Samstag bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen II hin, für die beiden anderen heimischen Teams geht die Saison erst in einigen Wochen los.Björn Stötzer vom TuS Himmighofen geht davon aus, dass die Bezirksliga noch stärker sein dürfte als in der vergangenen Saison. Von seinem Team wünscht sich der Spitzenspieler die nötige Trainingsintensität, um nicht wieder gegen den Abstieg spielen zu müssen. „Wir sollten nicht wieder die Vorrunde verschlafen, es ist nicht ausgemacht, dass wir gegen Ende einer Saison die notwendigen Punkte immer noch einfahren können“, sagte er mit Blick auf das altbekannte Himmighöfer Muster.Philipp Wallroth, Mannschaftsführer der SG Untere Lahn II, formuliert die Erwartungen seiner Mannschaft wie folgt: „Ich gehe von einigen engen Spielen aus. Wir werden realistisch gesehen gegen den Abstieg spielen.“Steffen Clos hat ein klares Ziel für den letztjährigen Kreisoberliga-Meister VfL Osterspai vor Augen: „Wir wollen uns in der Bezirksliga etablieren und die Mannschaft wieder langfristig auf Verbandsebene halten. Die Teams sind sehr ausgeglichen besetzt, so dass wohl die jeweilige Tagesform eine gewichtige Rolle spielen und es sicher auch Überraschungen geben wird.“Die Damen des VfL Nastätten werden erneut in der Verbandsoberliga versuchen, sich in dieser starken Klasse bestmöglich zu verkaufen. Im ersten Saisonspiel bei der ASG Altenkirchen setzte es allerdingseine deutliche Auftaktniederlage: Beim letztjährigen Tabellendritten hieß es am Ende 2:8. Lediglich Anna Bilo und Ulrike Hungerbühler konnten jeweils einen Sieg einfahren.