Stabwechsel in der Tischtennis-Bezirksliga: Die Reserve der SG Untere Lahn schnappte sich bei der Relegation in Windhagen das Ticket und sorgte dafür, dass der VfL Nastätten II zurück in die Kreisoberliga muss.

Die Reserve der SG Untere Lahn hat in der Tischtennis-Relegation den VfL Nastätten II besiegt und steigt in die Bezirksliga auf. Die zweite Welle des VfL muss dagegen nach zwei Jahren überkreislicher Zugehörigkeit in der kommenden Saison wieder in der Kreisoberliga ran. Die SG startete mit am Wochenende viel Schwung in das Relegationsturnier in Windhagen. 5:0 lag man vorne, ehe Nastätten überhaupt erst aufwachte. Mehr als Ergebniskosmetik war letztlich nicht mehr drin auf VfL-Sicht. Endstand 7:3. Da beide Teams anschließend 5:5 gegen die TTG Mündersbach/Höchstenbach IV spielten, stand Untere Lahn als Sieger des Relegationsturnieres fest und steigt als Vizemeister der Kreisoberliga gemeinsam mit Meister VfL Osterspai auf.SG-Sieger: Marco Noetzel / Philipp Wallroth (2), Björn Hies / Oliver Himmighofen, Noetzel (3), Wallroth (3), und Hies (3). Für den VfL punkteten: Manuel Lenz / Alexander Kohl, Jan-Hendrik Baltzer / Julia Minor, Lenz, Baltzer (2), Kohl (2) und Julia Minor.