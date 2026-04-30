Tischtennis überregional SG Untere Lahn rückt wieder in den illustren Kreis auf Nico Schmidt 30.04.2026, 09:32 Uhr

i Die SG Untere Lahn hat die Nerven behalten und das Kopf-an-Kopf-Rennen mit den punktgleichen TTF Oberwesterwaldaufgrund des besseren Spielverhältnisses letztlich für sich entschieden. SG Untere Lahn

Nach dem Rückzug des TV 1860 Nassau aus der Oberliga wird in der kommenden Runde die SG Untere Lahn in der heimischen Tischtennis-Szene als Verbandsligist die erste Geige spielen.

Die SG Untere Lahn schlägt demnächst wieder in der Tischtennis-Verbandsliga auf. Der TuS Himmighofen hingegen ist in der kommenden Runde nicht mehr überkreislich vertreten. Bezirksligist VfL Osterspai hat dagegen ebenso wie die Damen des VfL Nastätten in der Verbandsoberliga den Klassenverbleib eingetütet.







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