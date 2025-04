Lange Gesichter bei der SG Untere Lahn: Die Kombinierten aus Fachbach und Nievern müssen nach nur einer Saison die Verbandsliga schon wieder verlassen und gehen ab Herbst wieder in der Bezirksoberliga an den Start.

Die SG Untere Lahn ist nach nur einer Saison wieder aus der Tischtennis-Verbandsliga abgestiegen. In der Bezirksliga verlor Nastättens Reserve beim TuS Himmighofen und muss in die Relegation. Dort schlägt im kommenden Jahr mit dem VfL Osterspai ein alter Bekannter auf. Nastättens erste Mannschaft schiebt sich indes am letzten Spieltag noch auf Platz drei der Bezirksoberliga vor.

Verbandsliga

SG Unter Lahn – TV Andernach 4:6. Die Ausgangslage war klar: Ein Sieg musste her und gleichzeitig durfte der ärgste Konkurrent Torney/Engers nicht punkten. Es scheiterte aber schon an den eigenen Hausaufgaben bei der SG, die gegen die bereits abgestiegenen Andernacher unterlag.

Dabei war bis zum 3:2 alles weitgehend plangemäß gelaufen – es folgten allerdings vier Gäste-Siege in den folgenden fünf Spielen. Somit war der Abstieg besiegelt. Am Ende hätte aber auch ein Sieg nichts genutzt, da Torney/Engers seinerseits sogar gewann. Mit 13:27 Zählern muss die SG wieder in die Bezirksoberliga absteigen. Fünf Siege waren am Ende einfach zu wenig für den Klassenverbleib. „Leider konnten wir im letzten Spiel der Saison nicht in Bestbesetzung antreten und phasenweise auch nicht an die guten Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen“, so Markus Mandry, die Nummer eins der Kombinierten. „Insgesamt betrachtet ist der Abstieg extrem bitter, und war vielleicht auch vermeidbar: sechs von zwölf Niederlagen fielen mit 4:6 denkbar knapp aus. Letztlich zählt aber alles ‚hätte, wäre, wenn‘ nicht. Wir stehen auf einem Abstiegsplatz und haben es nicht geschafft, die Klasse zu halten.“ Am letzten Spieltag punkteten: Mandry / Nico Wollschlag, Mandry und Philipp Wallroth.

Bezirksoberliga

VfL Nastätten – TTV Alexandria Höhn II 9:1, VfL Nastätten – TTV Alexandria Höhn 8:2. Der VfL gewann beiden Partien gegen die Alexandria deutlich. In keiner Phase der beiden Partien ließ Nastätten Zweifel aufkommen, wer an der Lauterter Straße Herr im Haus ist. Dank der beiden deutlichen Siege schob sich der VfL sogar noch auf den dritten Tabellenplatz vor. Ein Punkt fehlte am Ende auf Platz zwei und die damit verbundene Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga.

„Wir haben heute eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und die Saison gut beendet. Der dritte Platz ist ein schöner Erfolg, auch wenn durchaus Platz zwei drin gewesen wäre. Gerade in der Hinrunde gab’s ein, zwei Spiele, in denen wir Punkte liegengelassen haben“, so das Fazit von Mannschaftsführer Nico Schmidt.

Es punkteten: Frederik Hoffmann / Noel Witzky (2), Schmidt / Jan Hendrik Baltzer, Hoffmann (4), Witzky (3), Schmidt (4), Baltzer (2) und Daniel Müller.

„Es lief alles in unsere Richtung. Das Momentum der letzten Spiele war irgendwie auf unsere Seite.“

Björn Stötzer bleibt mit dem TuS Himmighofen die Relegation erspart

Bezirksliga

TuS 1904 Himmighofen – VfL Nastätten II 7:3. Das Endspiel um den Abstiegs-Relegationsplatz endete klar zugunsten Himmighofens. Der VfL bestreitet damit am ersten Mai-Wochenende die Entscheidungsspiele. Bereits in den Doppeln fiel die Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber, die von zahlreichen Zuschauern unterstützt wurden. „Es lief alles in unsere Richtung – das Momentum der letzten Spiele war irgendwie auf unsere Seite. Wir wollten unter allen Umständen die Relegation vermeiden. Das haben wir geschafft“, sagte TuS-Spitzenspieler Björn Stötzer. VfL-Kapitän Manuel Lenz bilanzierte: „Wir hatten im Verlauf der Saison unsere Chancen, haben aber gerade in der Rückrunde Einiges liegen lassen. Wir werden alles geben, in der Relegation die Klasse noch zu halten.“ TuS-Punkte: Stötzer / Jens Sommer, Christian Wenn / Andre Reuscher, Stötzer (2), Wenn und Sommer. VfL-Punkte: Lenz, Baltzer und Alexander Kohl.

Ein Wiedersehen wird es in der Bezirksliga mit dem VfL Osterspai geben, der in der Kreisoberliga sämtliche 22 Spiele gewann und ohne Verlustpunkt die Meisterschaft feierte. „Wir haben die perfekte Saison gespielt, freuen uns sehr auf die Herausforderung in der nächsten Saison und sind fest entschlossen, auch in der Bezirksliga erfolgreich zu sein“, sagte Mannschaftsführer Steffen Clos.