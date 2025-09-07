Als Aufsteiger in die Tischtennis-Bezirksliga heißt es für die Reserve der SG Untere Lahn die Klasse zu halten. Nach zwei Siegen zum Auftakt der Runde ist ein erster Grundstein dafür gelegt.

Die SG Untere Lahn hat in der Tischtennis-Bezirksliga den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren und grüßt von der Tabellenspitze. Gegen den TuS Weitefeld-Langenbach III gab es erneut ein 7:3.

Ab dem Zwischenstand von 2:2 begannen sich die Kombinierten von der Lahn, sich mit drei Siegen in Folge abzusetzen. Sechs Erfolge in acht Einzeln verdeutlichen die Überlegenheit.

„Wir versuchen, die gute Form in die nächsten Spiele mitzunehmen.“

Mannschaftsführer Philipp Wallroth hat mit der SG-Reserve Lunte gerochen.

„Wir konnten gegen die Ersatz geschwächten Gäste über den gesamten Abend die Oberhand behalten und am Ende souverän gewinnen. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen können wir den Saisonauftakt als absolut geglückt ansehen. Die Saison ist allerdings noch zu frisch, um sich darauf auszuruhen. Wir versuchen, die gute Form in die nächsten Spiele mitzunehmen“, sagte Mannschaftsführer Philipp Wallroth.

SG-Punkte: Wallroth / Wallroth, Philipp Wallroth(2), Björn Wallroth(2) und Björn Hies (2).

Am kommenden Wochenende geht es für die Kombinierten aus Fachbach und Nievern beim TV Berzhahn weiter.