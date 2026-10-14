Vier Spiele über fünf Sätze SG Untere Lahn feiert dank „Spielglück“ den Derbysieg Nico Schmidt 14.10.2026, 10:04 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Gut aus den Startlöchern gekommen ist die zweite Formation der SG Untere Lahn in der Tischtennis-Bezirksliga. Mit dem 6:4-Derbysieg in Osterspai schraubten die Kombinierten aus Fachbach und Nievern ihr Konto auf beachtliche 5:1 Zähler.

Im Derby der Tischtennis-Bezirksliga behielt die SG Untere Lahn II beim VfL Osterspai mit 6:4 die Oberhand. Während sich die SG mit nun 5:1 Punkten zunächst oben festsetzt, muss sich der VfL nach der zweiten Niederlage in Folge erst einmal nach unten orientieren.







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