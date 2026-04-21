Gelingt der Aufstieg? SG Untere Lahn behält alle Trümpfe in eigener Hand Nico Schmidt 21.04.2026, 08:35 Uhr

i Philipp Wallroth will zum Saisonfinale seine bisher überragende Bilanz (24:4) ausbauen und mit der SG Untere Lahn auf direktem Weg den Sprung in die Verbandsliga klar machen. ANDREAS HERGENHAHN. ANDREAS HERGENHAHN / ARCHIV

Einen Schritt muss die SG Untere Lahn am kommenden Samstag ab 16 Uhr in der Mehrzweckhalle in Höchstenbach noch erfolgreich gehen, um als Meister der Bezirksoberliga Nord-Ost den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt zu machen.

Die SG Untere Lahn hat vor dem letzten Spieltag alle Trumpfkarten in der Hand und steht vor der Rückkehr in die Tischtennis-Verbandsliga. In der Bezirksliga hat sich der TuS Himmighofen am kommenden Wochenende ein Endspiel um den Klassenerhalt nach dem zweiten Sieg hintereinander redlich verdient.







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