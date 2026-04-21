Gelingt der Aufstieg?
SG Untere Lahn behält alle Trümpfe in eigener Hand
Philipp Wallroth will zum Saisonfinale seine bisher überragende Bilanz (24:4) ausbauen und mit der SG Untere Lahn auf direktem W
Philipp Wallroth will zum Saisonfinale seine bisher überragende Bilanz (24:4) ausbauen und mit der SG Untere Lahn auf direktem Weg den Sprung in die Verbandsliga klar machen.
ANDREAS HERGENHAHN. ANDREAS HERGENHAHN / ARCHIV

Einen Schritt muss die SG Untere Lahn am kommenden Samstag ab 16 Uhr in der Mehrzweckhalle in Höchstenbach noch erfolgreich gehen, um als Meister der Bezirksoberliga Nord-Ost den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt zu machen.

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Die SG Untere Lahn hat vor dem letzten Spieltag alle Trumpfkarten in der Hand und steht vor der Rückkehr in die Tischtennis-Verbandsliga. In der Bezirksliga hat sich der TuS Himmighofen am kommenden Wochenende ein Endspiel um den Klassenerhalt nach dem zweiten Sieg hintereinander redlich verdient.

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