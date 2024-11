Tischtennis: SG ist ebenso zweimal gefordert wie der klassentiefere TTC Karla - Für Niederlützingens Probleme gibt es Gründe SG Sinzig geht Doppel-Aufgabe mit gebotenem Ernst an – Niederlützinger Probleme haben ihren Grund Bernd Linnarz 24.10.2024, 15:26 Uhr

Kreis Ahrweiler. Vor einer Doppelaufgabe steht die SG Sinzig/ Ehlingen am Samstag in der Tischtennis-Rheinlandliga. Zunächst stellt sich am Samstag ab 14.30 in der Jahnhalle die Reserve des TuS Weitefeld/Langenbach vor, dann sind ab 18 Uhr die TTF Oberwesterwald zu Gast.

„Das sind völlig offene und auch sehr wichtige Spiele“, sagt Mannschaftsführer Marcel Hippchen. Das Sinziger Team geht dabei in seiner Standardaufstellung an die Tische und nimmt beide Aufgaben entsprechend ernst: „Angesichts der Leistungsdichte in der Liga sind alle Spiele wichtig – außer vielleicht die gegen Top-Favorit TTC Mühlheim“, ergänzt Hippchen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen