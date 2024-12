Karla spielt beim TuWi Adenau SG Sinzig/Ehlingen und die Sache mit dem Respekt Bernd Linnarz 05.12.2024, 11:44 Uhr

i Am Wochenende stehen noch einmal wichtige Partien auf dem Programm. Adobe Stock/TTstudio

Während die erste Mannschaft des Tischtennis-Rheinlandligisten SG Sinzig/Ehlingen mit gebotenem Respekt zum Tabellenletzten fährt, hat sich Sinzig II in der Bezirksoberliga Respekt verschafft. Respekt verdient hat sich zudem der Sinziger Nachwuchs.

Kreis Ahrweiler. In der Tischtennis-Rheinlandliga geht es für die SG Sinzig/Ehlingen am Samstag ab 14 Uhr in Fachbach gegen Tabellenschlusslicht SG „Untere Lahn“. „Ziel zum Abschluss der Vorrunde sind natürlich zwei Punkte“, gibt Mannschaftsführer Marcel Hippchen die Marschrichtung vor.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen