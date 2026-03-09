Tischtennis überregional SG-Reserve zeigt schnell, wer Herr im Haus ist Nico Schmidt 09.03.2026, 21:13 Uhr

i Philipp Wallroth und André Jelken setzten sIch in ihrem Doppel mit 11:9, 11:5 und 11:9 durch. Andreas Hergenhahn. Andreas Hergenhahn Andreas Hergenhahn

Sechs Begegnungen stehen in der Staffel Ost der Tischtennis-Bezirksoberliga noch aus. Die SG Untere Lahn und die TTF Oberwesterwald liefern sich ein an Spannung kaum zu überbietendes Rennen, bei dem es wohl auf das direkte Duell ankommen wird.

Die SG Untere Lahn bleibt auf Kurs Tischtennis- Verbandsliga. Am Wochenende gab es einen deutlichen Sieg. Auch die zweite Welle der SG in der Bezirksliga feierte einen Erfolg. Nastättens Damen zogen in der Verbandsoberliga dagegen den Kürzeren.







