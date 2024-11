Tischtennis: SG reist zubefreundetem Team SG Hargesheim/Roxheim: Keine Blaupause bei guten Bekannten 01.11.2024, 18:18 Uhr

Hargesheim. Seit Jahren befreundet sind die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim mit ihren Konkurrentinnen von der ASG Altenkirchen, bei denen sie in der Verbandsoberliga am Samstag, 15 Uhr, zu Gast sind. „Es gibt Gegner, die sind sympathisch, auch wenn du gegen sie verlierst“, sagt Hannelore Huber. Die letzten Vergleiche gingen an die Altenkirchener Frauen, die SG-Sprecherin rechnet mit einer erneuten Niederlage ihres Teams, weil die ASG insbesondere im vorderen Paarkreuz stark besetzt ist und die Gäste weiterhin auf Elfriede Stephan, ihre Nummer zwei, verzichten müssen. „Wir versuchen, das Beste daraus zu machen“, sagt Huber und fügt an: „Aber ohne Elfriede wird es hart.“

Dass ihr Team vor Wochenfrist in gleicher Besetzung gegen den TSV Flörsheim-Dalsheim einen Sieg eingefahren hat, will die Sprecherin nicht als Blaupause für die Partie im Westerwald sehen. „Das können wir nicht jedes Mal so abrufen“, sagt Huber und ergänzt: „Es gibt Grenzen.

