Die Gastgeberinnen liegen in der Tabelle hinter der SG Hargesheim/Roxheim, sind aber richtig gut in Form und gehen somit favorisiert in die Partie.
Hannelore Huber hat gute Gründe, daran zu zweifeln, dass ihr Team am Samstag, 15 Uhr, in der Verbandsoberliga bei der viertplatzierten ASG Altenkirchen den 6:4-Hinspielsieg wiederholt. Zum einen verweist die Sprecherin der SG Hargesheim/Roxheim drauf, dass sie und ihre Tischtenniskolleginnen zu Hause zwei Doppel gewannen, was jetzt nicht möglich ist, weil wegen des Fehlens von Donata Eder nur ein Doppel ausgetragen wird.