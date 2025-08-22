Da verbucht die SG Frei-Laubersheim den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte, belohnt sich aber nicht. Der Aufsteiger hat sein Team aus der Oberliga zurückgezogen.

Paukenschlag kurz vor Saisonstart: Drei Wochen, bevor die Tischtennisspieler der SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim ihre Oberliga-Premiere feiern sollten, hat der Verein die Mannschaft zurückgezogen.

„Die personelle Besetzung ist nicht mehr so gut“, erläuterte SG-Vorsitzender Matthias Edinger. „Wir können den Spielbetrieb nicht gewährleisten.“ Die Frei-Laubersheimer hatten in der Vorsaison den Aufstieg zunächst knapp verpasst, waren aber nachgerutscht, weil der TTC Kirn auf einen erneuten Oberliga-Start verzichtet hatte. „Das war unser historischer Erfolg“, sagt Edinger. „Auch wenn wir nur mit Glück in die Liga gekommen sind.“ Der Verein hatte sich mit dem oberliga-erfahrenen Jurij Magit verstärkt und schien ein konkurrenzfähiges Team ins Rennen schicken zu können. Sechs Spieler waren für den Kader vorgesehen, zwei davon wurden in der zweiten Mannschaft gemeldet.

„Zwei Spieler sind gesundheitlich angeschlagen und fallen zumindest für die Vorrunde aus.“

Matthias Edinger

Das großzügig bestückte Aufgebot der Frei-Laubersheimer war nötig, weil einige Spieler nicht immer zur Verfügung stehen. Mannschaftsführer Kristof Bielinski beispielsweise wohnt in Essen und war nur für drei bis vier Einsätze pro Halbserie vorgesehen. Doch weitere Ausfälle kamen hinzu. „Zwei Spieler sind gesundheitlich angeschlagen und fallen zumindest für die Vorrunde aus“, berichtet Edinger. Wer das ist, wollte der Vorsitzende nicht sagen. In einer Sitzung der Vereinsführung und mit den Spielern am Donnerstag zeigte sich, dass nur ein Teil der Akteure der zweiten Mannschaft bereit waren, in die Bresche zu springen. „Wir bekommen es nicht gewuppt“, sagt Edinger. „Wir würden das Risiko eingehen, horrende Strafen wegen Spielausfällen oder nicht vollzähligem Antreten zu zahlen.“

Die Entscheidung zum Rückzug war die Folge, die Mannschaft steht als erster Absteiger fest. Besonders bitter ist das für Nicolas Flügel, Magit, Christian Tomoski und Bielinski, weil sie zumindest in der Hinrunde ohne Einsatz bleiben. Wollen sie in der Rückrunde spielen, müssen sie den Verein wechseln.