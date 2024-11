Doppelspieltag steht an SG Frei-Laubersheim hat Oberliga im Blick Gert Adolphi 15.11.2024, 10:01 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/TTstudio

Zwei Auswärtspartien an einem Nachmittag – diesen Doppelpack absolviert die SG Frei-Laubersheim in der Tischtennis-Verbandsoberliga.

Gewinnt die SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim am Samstag ihre Auswärtsspiele in der Verbandsoberliga, um 14 Uhr beim TuS Weitefeld-Langenbach und um 18 Uhr beim TTC Wirges II, muss sich der Aufsteiger mit dem Gedanken an einen Durchmarsch in die Oberliga vertraut machen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen