Gleich dreimal muss die SG Frei-Laubersheim am Wochenende ran, und das ausgerechnet in einer personell schwierigen Phase. Klassenkamerad TTC Kirn hat die Vorrunde dagegen mit einem Sieg abgeschlossen.

Der TTC Kirn und die SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim sind in der Tischtennis-Verbandsoberliga vom Verletzungspech gebeutelt. Nach dem Kirner Nick Grimm hat sich auch SG-Spieler Elias Mehlig am Knie verletzt.

Während Grimm sich mit Tapeverband und Schmerzmitteln trotzdem an die Platte stellte, war Mehlig nicht einsatzbereit.