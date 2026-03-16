SG Hargesheim verliert 4:6 SG-Doppel vergibt Matchbälle zum Remis Gert Adolphi 16.03.2026, 20:26 Uhr

i Ein Punkt fehlte Elfriede Stephan (in Aktion) und ihrer Doppelpartnerin Sabrina Wohlfahrt zum Punktgewinn in Altenkirchen. Klaus Castor

Das war knapp: Elfriede Stephan und Sabrina Wohlfahrt bildeten ein Zwei-Frauen-Team und verloren nach langer Auswärtsfahrt nur knapp.

Trotz Unterzahl hätten die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim fast ein Unentschieden erkämpft. Neben der langzeitverletzten Donata Eder fiel in der Partie der Verbandsoberliga bei der ASG Altenkirchen kurzfristig auch SG-Sprecherin Hannelore Huber wegen einer Erkältung aus, sodass nur Sabrina Wohlfahrt und Elfriede Stephan zur Verfügung standen.







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