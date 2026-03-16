SG Hargesheim verliert 4:6
SG-Doppel vergibt Matchbälle zum Remis
Ein Punkt fehlte Elfriede Stephan (in Aktion) und ihrer Doppelpartnerin Sabrina Wohlfahrt zum Punktgewinn in Altenkirchen.
Ein Punkt fehlte Elfriede Stephan (in Aktion) und ihrer Doppelpartnerin Sabrina Wohlfahrt zum Punktgewinn in Altenkirchen.
Klaus Castor

Das war knapp: Elfriede Stephan und Sabrina Wohlfahrt bildeten ein Zwei-Frauen-Team und verloren nach langer Auswärtsfahrt nur knapp.

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Trotz Unterzahl hätten die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim fast ein Unentschieden erkämpft. Neben der langzeitverletzten Donata Eder fiel in der Partie der Verbandsoberliga bei der ASG Altenkirchen kurzfristig auch SG-Sprecherin Hannelore Huber wegen einer Erkältung aus, sodass nur Sabrina Wohlfahrt und Elfriede Stephan zur Verfügung standen.

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