Das war knapp: Elfriede Stephan und Sabrina Wohlfahrt bildeten ein Zwei-Frauen-Team und verloren nach langer Auswärtsfahrt nur knapp.
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Trotz Unterzahl hätten die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim fast ein Unentschieden erkämpft. Neben der langzeitverletzten Donata Eder fiel in der Partie der Verbandsoberliga bei der ASG Altenkirchen kurzfristig auch SG-Sprecherin Hannelore Huber wegen einer Erkältung aus, sodass nur Sabrina Wohlfahrt und Elfriede Stephan zur Verfügung standen.