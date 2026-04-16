Finaler Spieltag des TTC Kirn Selbst siegen und dann hoffen Gert Adolphi 16.04.2026, 20:37 Uhr

i Gefordert: Steven Poensgen, Spitzenspieler des TTC Kirn. Klaus Castor

Jetzt gilt es für den TTC Kirn: Der letzte Spieltag der Verbandsoberliga steht an, und selbst im Falle eines Sieges ist der Klassenverbleib nicht sicher.

Die Situation ist vertrackt: Vier Teams kämpfen um den Verbleib in der Tischtennis-Verbandsoberliga, zwei von ihnen müssen absteigen, eines kann sich über den Umweg der Relegation retten, nur eines ist definitiv auf der sicheren Seite. Der TTC Kirn scheint die beste Ausgangsposition zu besitzen, steht er vor seiner abschließenden Partie am Samstag, 15.







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