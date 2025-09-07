Hauptsache gewonnen: Der TV 1860 Nassau vermochte zwar zum Saisonauftakt in der Tischtennis-Oberliga nicht restlos zu überzeugen, brachte aber mit 6:4 beide Punkte mit an die Lahn.

Aller Anfang ist schwer. Das musste der TV 1860 Nassau zum Start der neuen Runde in der Tischtennis-Oberliga erkennen. Und wenn dann die optimale Punktausbeute dabei herausspringt, ist’s umso besser. Die Lahnstädter brachten von der zweiten Welle der Tischtennisfreunde Illtal mit dem 6:4 beide Zähler aus dem Saarland mit an die Lahn.

„Ich habe meinen Job erledigt.“

Jan Limbach steuerte zwei Einzel-Punkte zum Nassauer Sieg bei

Für 1860-Mannschaftsführer Jan Limbach war es eine Begegnung mit besonderem Charme, denn der in Koblenz lebende gebürtige Limburger gab sein Pflichtspiel-Debüt im Nassauer Dress just bei dem Klub, für den er in der vergangenen Runde im oberen Paarkreuz ein Punktegarant war. Beim TV 1860 spielt er hinten – und gab sich keine Blöße. „Ich habe meinen Job erledigt“, wollte Limbach seinen Beitrag zum Erfolg nicht zu hoch bewertet wissen.

Zum Matchwinner avancierte in Uchtelfangen indes die Nassauer Nummer vier Sebastian Siry. Der Dernbacher lag im abschließenden Spiel des Tages im fünften Durchgang bereits mit 7:9 in Rückstand, drehte dann aber mit Nerven wie Drahtseile den Spieß noch um und bewahrte den TVN vor einem nicht einkalkulierten Punktverlust.

Unruhige Heimreise nach Budweis

Einen Fehlstart legte indes der Tscheche Michal Vavra hin, der bei seinen ersten beiden Einzeln den Kürzeren zog und sicher auf der Heimreise nach Budweis einiges zu grübeln hatte...

Die einzelnen Ergebnisse: Sebastien Niederstrasser / Maryam Farei – Michal Vavra / Zsolt-Georg Böhm 0:3 (7:11, 7:11, 8:11); Dennis Fischer / Ana Tofant – Jan Limbach / Sebastian Siry 3:2 (11:5, 8:11, 12:14, 11:6, 11:3); Tofant – Böhm 1:3 (9:11, 11:2, 5:11, 7:11); Niederstrasser – Vavra 3:1 (11:4, 11:9, 6:11, 11:5); Farei – Siry 3:0 (11:7, 11:6, 12:10); Fischer – Limbach 1:3 (9:11, 11:8, 4:11, 8:11); Tofant – Vavra 3:2 (10:12, 12:10, 11:6, 8:11, 11:8); Niederstrasser – Böhm 2:3 (11:9, 3:11, 10:12, 11:9, 5:11); Farei – Limbach 1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 6:11); Fischer – Siry 2:3 (11:6, 7:11, 10:12, 11:8, 9:11).