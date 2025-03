Sebastian Siry avanciert zum Matchwinner

Um in der Tischtennis-Oberliga eine der ersten Geigen spielen zu können ist der TV 1860 Nassau im hinteren Paarkreuz zu schwach aufgestellt. Das belegen die elf Minuspunkte, die sich die Lahnstädter schon eingehandelt haben.

Nicht wie angepeilt zwei Siege, sondern „nur“ 3:1 Zähler sprangen letztlich für Tischtennis-Oberligist TV 1860 Nassau bei den jüngsten Begegnungen heraus.

TV 1860 Nassau – TTF Frankenthal 6:4. Der Brasilianer Davi Koji Fujii, der täglich im Leistungskader des ASC Grünwettersbach trainiert und sich auf eine Profi-Karriere vorbereitet, ist für die Pfälzer der Trumpf im Kampf gegen den drohenden Abstieg. TVN-Routinier Michal Vavra hatte Fujii in Wirges in Augenschein genommen, um sich auf dessen Spiel einzustellen, musste sich aber nach drei knappen Sätzen geschlagen geben. Hinten gaben David Saleny und Sebastian Siry die nächsten Punkte ab – Spielstand 2:4 aus Sicht des TV 1860. Dann lag Zsolt-Georg Böhm mit 0:2-Sätzen gegen den furios aufspielenden Fujii hinten, doch der Ex-Nationalspieler fand immer besser ins Spiel, nutzte er ein paar Schwächen seines Gegners aus und ließ Fujii im fünften Durchgang mit knallharten Vor- und Rückhand-Bällen keine Chance mehr. Dann schlug die Stunde des unteren Nassauer Paarkreuzes. Saleny siegte klar mit 3:0 gegen den Abwehrer Max Bury und Sebastian Siry kämpfte Maurice Engel nach einer 2:0 Führung mit 12:10 im fünften Satz nieder. TVN-Macher Erwin Gabel war hochzufrieden: „Jungs, so gut habt ihr lange nicht gespielt.“ Alle Ergebnisse: David Saleny / Sebastian Siry – Davi Koji Fujii / Maurice Engel 0:3 (4:11, 6:11, 7:11); Zsolt-Georg Böhm / Michal Vavra – Peter Beranek / Max Bury 3:0 (11:5, 11:9, 11:4); Böhm – Beranek 3:0 (11:7, 11:4, 11:6); Vavra – Fujii 0:3 (12:14, 9:11, 10:12); Saleny – Engel 1:3 (7:11, 11:9, 1:11, 4:11); Siry – Bury 0:3 (4:11, 9:11, 10:12); Böhm – Fujii 3:2 (8:11, 8:11, 11:9, 12:10, 11:5); Vavra – Beranek 3:1 (11:6, 11:4, 10:12, 11:6); Saleny – Bury 3:0 (11:4, 11:7, 11:3); Siry – Engel 3:2 (11:3, 12:10, 8:11, 3:11, 12:10).

TV 1860 Nassau – TTC Berus 5:5. „Das Ergebnis ist gerecht“,. bilanzierte TVN-Chef Erwin Gabel das enttäuschende Remis gegen die unbequemen Saarländer, die nach der Verpflichtung Quentin Heims aus Luxemburg auch ihr unteres Paarkreuz durch die nachrückenden Kräfte merklich verstärkten. Als einen Knackpunkt bezeichnete Gabel das erste Doppel, in dem das Nassauer Duo David Saleny / Sebastian Siry vier Matchbälle vergeigte und noch mit 10:12 unterlag. Während oben die beiden Nassauer Oldies ihre Punkte wie gewohnt einstrichen, gingen die an den hihteren Brettern agierenden Kollegen mal wieder leer aus. Alle Ergebnisse: Saleny / Siry – Jan-Philip Becker / Til Sander 2:3 (13:11, 9:11, 3:11, 11:7, 10:12); Böhm / Vavra – Quentin Heim / Leon Roskothen 3:0 (11:4, 11:6, 11:9); Böhm – Becker 3:0 (11:9, 11:4, 11:7); Vavra – Heim 3:0 (11:8, 11:6, 11:8); Saleny – Roskothen 2:3 (11:8, 4:11, 5:11, 11:4, 9:11); Siry – Sander 2:3 (9:11, 11:9, 6:11, 11:6, 2:11); Böhm – Heim 3:0 (11:7, 11:7, 11:6); Vavra – Becker 3:0 (13:11, 11:5, 11:5); Saleny – Sander 0:3 (6:11, 7:11, 8:11); Siry – Roskothen 0:3 (14:16, 5:11, 7:11).