Trauer in Tischtennis-Szene Sebastian Sauer hatte feines Gespür fürs Ausgefallene Marco Rosbach 30.06.2026, 11:20 Uhr

i Sebastian Sauer hat Spuren hinterlassen in der Tischtennis-Szene. Am 19. Juni verstarb der gebürtige Bendorfer im Alter von nur 38 Jahren nach schwerer Krankheit. Sauer

Ob beim TTC Grenzau, dem SV Windhagen oder dem 1. FC Köln: Die Nachricht von Sebastian Sauers Tod hat in der Tischtennis-Szene tiefe Betroffenheit ausgelöst. Der gebürtige Bendorfer ist im Alter von nur 38 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Sebastian Sauer galt als Materialexperte schlechthin im deutschen Tischtennis, schaffte es selbst als Aktiver bis die 2. Bundesliga, gab sein Wissen in unzähligen Lehrgängen und Videos weiter, trainierte andere, stand als Spieler an der Platte, entwickelte eigene Beläge und gründete ein Unternehmen, das den Sport aus einer Nische heraus prägt.







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