Zwei Spiele im Saarland Schlusslicht VfR Simmern benötigt dringend Punkte Sascha Wetzlar 27.02.2026, 10:05 Uhr

i B&P Schmitt

Mit einem Sieg in Heusweiler kann sich Schlusslicht VfR Simmern am Sonntag auf den vorletzten Relegationsrang acht in der Oberliga verbessern. Am Samstag hat der VfR eine weitere Partie im Saarland.

Wenn man beim VfR Simmern für den anstehenden Doppelspieltag in der Tischtennis-Oberliga Südwest von einem Fingerzeig sprechen würde, wäre das zu wenig. Richtungsweisend und vorentscheidend trifft es da eher. Denn die Kreisstädter (Neunter und Letzter, 4:18 Punkte) benötigen am Samstag (17.







