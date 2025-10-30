Die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim will nach dem schwachen Saisonstart zurückschlagen. Am Samstag treffen die Binger Frauen auf das Team von Team-Europameisterin Annett Kaufmann – doch die Gäste starteten ebenfalls mit einer Niederlage.
Wiedergutmachung für die enttäuschende 1:6-Heimniederlage gegen den TSV Langstadt zum Bundesliga-Auftakt können die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim am Samstag betreiben, um 18 Uhr empfangen sie die DJK Kolbermoor, das Team um die große deutsche Hoffnung, die Team-Europameisterin Annett Kaufmann.