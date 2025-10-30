Heimspiel der TTG Schlägt Annett Kaufmann in Bingen auf? Gert Adolphi 30.10.2025, 14:41 Uhr

i Überzeugte bei der Team-EM im Oktober in Kroatien: Annett Kaufmann führte Deutschland zum Titelgewinn. Spielt sie am Samstag in der Bundesliga in Bingen? dpa / Manfred Schillings / Manfred Schillings. Manfred Schillings/dpa

Die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim will nach dem schwachen Saisonstart zurückschlagen. Am Samstag treffen die Binger Frauen auf das Team von Team-Europameisterin Annett Kaufmann – doch die Gäste starteten ebenfalls mit einer Niederlage.

Wiedergutmachung für die enttäuschende 1:6-Heimniederlage gegen den TSV Langstadt zum Bundesliga-Auftakt können die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim am Samstag betreiben, um 18 Uhr empfangen sie die DJK Kolbermoor, das Team um die große deutsche Hoffnung, die Team-Europameisterin Annett Kaufmann.







Artikel teilen

Artikel teilen