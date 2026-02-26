Auch der Engländer verlängert Sam Walker ist das nächste Puzzleteil beim TTC Grenzau Marco Rosbach 26.02.2026, 16:31 Uhr

i Kämpfer, Führungsfigur, Publikumsliebling: Sportlich steht Sam Walker nicht immer in der ersten Reihe beim TTC Zugbrücke Grenzau, die Rolle des Engländers ist aber trotzdem eine ganz besondere. Das betonen die Verantwortliche im Zuge der Vertragsverlängerung. Marco Rosbach

Erst Feng Yi-Hsin, dann Maciej Kubik, jetzt Sam Walker: Der TTC Zugbrücke Grenzau stellt die Weichen für seine 45. Saison in der Tischtennis-Bundesliga. Dass auch der Engländer bleibt, ist ein Zeichen für Kontinuität – und große Wertschätzung.

Der TTC Zugbrücke Grenzau kämpft fünf Spieltage vor dem Saisonende immer noch hart darum, den drohenden Abstieg aus der Tischtennis-Bundesliga zu verhindern. Nach viereinhalbwöchiger Pause steht für die Brexbachtaler, die aktuell ihr 44. Jahr in der höchsten deutschen Spielklasse bestreiten, am Mittwoch, 18.







Artikel teilen

Artikel teilen