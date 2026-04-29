Die Tischtennis-Frauen der SG Hargesheim/Roxheim sind und bleiben ein Phänomen. Auch diese Saison in der Verbandsoberliga beendet das Team, das seit mehr als 20 Jahren zusammenspielt, mit einer positiven Bilanz und einem starken vierten Rang.

Die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim haben die Verbandsoberliga-Runde mit einem 6:4-Heimsieg über die zweitplatzierte SG Kirchberg/Rhaunen abgeschlossen.

„Wir hatten Glück, dass der Gegner ohne seine Nummer eins und zwei angetreten ist“, sagte Hannelore Huber, die Sprecherin der Gastgeberinnen.