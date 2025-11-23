TTC ist beim 0:3 chancenlos Saarbrücken verpasst Grenzau erste Klatsche der Saison 23.11.2025, 21:30 Uhr

i Da war nichts zu machen für Feng Yi-Hsin und den TTC Grenzau: In ausverkaufter Zugbrückenhalle setzte es eine 0:3-Klatsche gegen den 1. FC Saarbrücken. Wolfgang Heil

Viel hatten sich die Tischtennis-Profis des TTC Zugbrücke Grenzau gegen den 1. FC Saarbrücken vorgenommen, mussten die Gäste doch ohne ihren Superstart Fan Zhendong auskommen. Doch dafür ließen andere die Muskeln spielen.

Als sich der größere der beiden Shuttlebusse am späten Sonntagnachmittag zum letzten Mal auf den Weg hinab ins Brexbachtal machten, hatte sich längst eine weiße Schneedecke über die kurvige Strecke gelegt. „Ich habe Schneeketten dabei, wenn’s ganz dicke kommt“, beruhigte der Fahrer die wenigen Passagiere, die auf den letzten Drücker noch in die Zugbrückenhalle zu chauffieren waren.







