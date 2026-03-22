Bezirksoberliga Süd Rheinböllener bestätigen ihre gute Form Sascha Wetzlar 22.03.2026, 10:01 Uhr

i B&P Schmitt

Der Blick auf die Hunsrücker Klubs in der Bezirksoberliga Süd: Der SV Beltheim hatte spielfrei und bleibt Letzter – allerdings pluspunktgleich mit Kreuznach/Rüdesheim und Waldböckelheim III. Aus dem Trio müssen zwei Teams absteigen.

In der Tischtennis-Bezirksoberliga hat der TuS Rheinböllen seine gute Form bestätigt, siegte 6:4 beim TV Windesheim und verlor nur knapp gegen den Zweiten Waldböckelheim II zu Hause mit 4:6. Dichtelbach II kassierte ein 1:9 in Weierbach, das allerdings das wahre Kräfteverhältnis in dem Duell stark verwischte.







Artikel teilen

Artikel teilen