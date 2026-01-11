Rheinböllen gewinnt das Derby gegen Beltheim mit 6:4

Beim Rückrundenauftakt in der Bezirksoberliga Süd musste der SV Beltheim gleich zwei Auswärtsniederlagen quittieren. Der SVB geht als Tabellendrittletzter schweren Zeiten entgegen im Abstiegskampf.

﻿

Als eine der ersten überkreislichen Ligen trat die Tischtennis-Bezirksoberliga Süd an die Platte – und das dreimal mit Hunsrücker Beteiligung.

Beim Zweiten Bollenbach-Weierbach trat der SV bereits am Freitagabend in Bestbesetzung an, allein es sollte nicht reichen.