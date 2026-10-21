3:7 gegen Primus TTC Montabaur Reserve der SG Untere Lahn fehlt’s auch an Spielglück Nico Schmidt 21.10.2026, 08:34 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Der ambitionierte TTC Montabaur hat die Hürde im Fachbacher Gemeindezentrum genommen und mit 7:3 bei der SG Untere Lahn II die nächsten beiden Zähler einkassiert. Die Kombiniertebn gingen hingegen erstmals in dieser Runde leer aus.

Die SG Untere Lahn II hat in der Tischtennis-Bezirksliga die erste Saisonniederlage einstecken müssen. Im Spiel gegen den Tabellenersten und Aufstiegsfavoriten TTC Montabaur gab es eine deutliche 3:7-Niederlage. Am Ende reicht’s nur zu Ergebniskosmetik Bereits nach den Doppeln kippte die Partie in Richtung des neu gegründeten Westerwald-Vereins.







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