3:7 gegen Primus TTC Montabaur
Reserve der SG Untere Lahn fehlt’s auch an Spielglück
Symbolbild
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Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Der ambitionierte TTC Montabaur hat die Hürde im Fachbacher Gemeindezentrum genommen und mit 7:3 bei der SG Untere Lahn II die nächsten beiden Zähler einkassiert. Die Kombiniertebn gingen hingegen erstmals in dieser Runde leer aus. 

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Die SG Untere Lahn II hat in der Tischtennis-Bezirksliga die erste Saisonniederlage einstecken müssen. Im Spiel gegen den Tabellenersten und Aufstiegsfavoriten TTC Montabaur gab es eine deutliche 3:7-Niederlage.

Am Ende reicht’s nur zu Ergebniskosmetik

Bereits nach den Doppeln kippte die Partie in Richtung des neu gegründeten Westerwald-Vereins.
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