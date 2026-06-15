Silber für Senior aus Kirchen René Theillout glänzt bei den Deutschen Meisterschaften Moritz Hannappel 15.06.2026, 17:00 Uhr

i Mussten sich bei den deutschen Tischtennismeisterschaften im Doppel erst im Finale geschlagen geben (von links): Die Silbermedaillengewinner René Theillout und Roland Stephan neben den Siegern Graul/Fraunheim. Horst Scheel

Der Tischtennis-Routinier vom SSV Hattert konnte zufrieden mit seinem Abschneiden in Erfurt sein. Selbst die Goldmedaille im Doppel und eine noch bessere Platzierung im Einzel waren möglich. Am Ende entschieden Kleinigkeiten.

Riesiger Erfolg für René Theillout auf nationaler Bühne: Bei den deutschen Einzelmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren sicherte sich der Routinier aus Kirchen am vergangenen Wochenende die Silbermedaille im Doppel sowie einen starken fünften Platz im Einzel.







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