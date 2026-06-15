Der Tischtennis-Routinier vom SSV Hattert konnte zufrieden mit seinem Abschneiden in Erfurt sein. Selbst die Goldmedaille im Doppel und eine noch bessere Platzierung im Einzel waren möglich. Am Ende entschieden Kleinigkeiten.
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Riesiger Erfolg für René Theillout auf nationaler Bühne: Bei den deutschen Einzelmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren sicherte sich der Routinier aus Kirchen am vergangenen Wochenende die Silbermedaille im Doppel sowie einen starken fünften Platz im Einzel.