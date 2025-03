Relegation liegt für den VfL in Sichtweite

Kommt es in der neuen Tischtennis-Runde zur Wachablösung hinter dem TV 1860 Nassau? Während die SG Untere Lahn im Kampf um den Verbleib in der Verbandsliga schlechte Karten hat, schielt der VfL Nastätten in der Bezirksoberliga Richtung Relegation.

Am Wochenende haben die meisten heimischen Vertreter in den überregionalen Tischtennis-Klassen Siege eingefahren. Einzig für die SG Untere Lahn reichte es in der Verbandsliga nur für ein Unentschieden – das könnte zu wenig gewesen sein für den Klassenverbleib.

Verbandsoberliga Frauen

SG TGM Gonsenheim/TV Dienheim – VfL Nastätten 3:7. Einen standesgemäßen Sieg landete der VfL beim Tabellenletzten. Nach ausgeglichenen Start setzten sich die Nastätterinnen Punkt um Punkt ab und siegten deutlich. VfL-Sieger: Angelika Günther / Ulrike Hungerbühler, Anna Bilo / Anke Fink, Bilo, Günther, Hungerbühler (2) und Fink.

Verbandsliga

SG Untere Lahn – TTSG Torney/Engers 5:5. Der SG gelang ein guter Start gegen den Mitabstiegskandidaten. Aus der zwischenzeitlichen Führung konnte Untere Lahn aber kein Kapital schlagen. Vor allem die Nummer eins der TTSG sowie im hinteren Paarkreuz gaben den Ausschlag für den Punktgewinn der Gäste. „Immerhin haben wir den ersten Punkt in der Rückrunde geholt“, sagte SG-Spitzenspieler Markus Mandry. „Leider ist das aber zu wenig, und wir können wohl nur noch theoretisch den Relegationsplatz erreichen. Trotzdem werden wir auch in den verbleibenden Spielen alles versuchen, um doch noch die nötigen Punkte zu erzielen.“ SG-Punktesammler: Sascha Graf / Philipp Wallroth, Markus Mandry / Nico Wollschlag, Mandry, Graf und Wollschlag.

Bezirksoberliga

VfL Nastätten – Sportfreunde Nistertal 8:2, VfL Nastätten – Sportfreunde Höhr-Grenzhausen 7:3. Zwei deutliche Siege feierte Nastättens erste Welle. Beide Erfolge waren nie gefährdet – vor allem da Frederik Hoffmann und Noel Witzky im vorderen Paarkreuz alle möglichen Punkte holten. „Wir haben heute zwar nicht geglänzt, aber beide Spiele gewonnen. Das zählt am Ende“, sagte Mannschaftsführer Nico Schmidt. „,Es zeigte sich erneut, dass wir in dieser Klasse nur schwer zu schlagen sind, wenn wir mit unseren Nummern eins und zwei spielen.“ Dank der beiden Siege liegt für den VfL Relegationsplatz Nummer zwei ist in Reichweite. VfL-Sieger: Hoffmann / Witzky (2), Hoffmann (4), Witzky (4), Pesch (3) und Schmidt (2).

Bezirksliga

TTC Wirges IV – VfL Nastätten II 2:8. Nichts anbrennen ließ Nastättens zweite Welle gegen den Tabellenletzten. Bereits in den Doppeln ging der VfL in Führung und gab diese auch nicht mehr ab. Ein deutlicher und wichtiger Erfolg im Kampf gegen den Abstieg.

„Das war heute ein Pflichtsieg, und diese Pflicht haben wir souverän erfüllt. Zur Halbzeit haben wir schon 5:1 geführt und keinen Zweifel am ersten Sieg der Rückrunde aufkommen lassen“, so Mannschaftsführer Manuel Lenz. Die VfL-Reserve hat Lokalrivale TuS Himmighofen vorerst wieder auf den Abstiegsrelegationsplatz verdrängt. VfL-Punkte: Lenz / Alexander Kohl, Jan Hendrik Baltzer / Julia Minor, Lenz (2), Baltzer, Kohl und Minor (2).