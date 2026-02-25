Nentershausen weiter auf Kurs Regina Färber belohnt sich mit drei Siegen Marco Rosbach 25.02.2026, 15:16 Uhr

i Der enttäuschenden Niederlage in Remmesweiler ließ das junge Oberligateam des TTC Nentershausen einen wichtigen Sieg Berschweiler folgen. Carina Beck, TTC Nentershausen. Beck, TTC Nentershausen

Die überraschende Niederlage hakten die Tischtennistalente des TTC Nentershausen schnell ab und legten tags darauf den nächsten Sieg nach. Am Wochenende gehen sie in der Oberliga als Favoritinnen an die Platte, um Platz vier zu festigen.

Wenn die Frauen des TTC Nentershausen am Samstag (17 Uhr) den TTC Brücken zum Heimspiel in der Tischtennis-Oberliga empfangen, sind die Rollen klar verteilt. Der starke Aufsteiger aus dem Westerwald wird alles daran setzen, gegen das punktlose Schlusslicht den nächsten Heimsieg einzufahren, um den vierten Platz zu festigen.







