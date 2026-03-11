Mladenovic nach Frankreich Publikumsliebling aus Luxemburg verlässt TTC Grenzau Marco Rosbach 11.03.2026, 11:59 Uhr

i Spezielle Technik und großes Kämpferherz: Luka Mladenovic steht bei den Fans des TTC Zugbrücke Grenzau hoch im Kurs. In der kommenden Saison sucht der Luxemburger in Frankreich eine neue Herausforderung. Marco Rosbach

Drei Spieler haben ihre Verträge beim TTC Grenzau bereits verlängert. Jetzt kündigt einer nach zwei Jahren seinen Abschied vom Tischtennis-Bundesligisten an, der bei den Fans nicht nur aufgrund seiner spektakulären Spielweise hoch im Kurs steht.

Vor den richtungsweisenden Heimspielen gegen Borussia Dortmund (Montag, 18 Uhr) und den TTC OE Bad Homburg (Mittwoch, 19 Uhr) ist beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau eine weitere personelle Entscheidung gefallen. Nach den Vertragsverlängerungen von Feng Yi-Hsin, Maciej Kubik und Sam Walker steht jetzt der erste Abgang eines aktuellen Spielers fest.







