Drei Spieler haben ihre Verträge beim TTC Grenzau bereits verlängert. Jetzt kündigt einer nach zwei Jahren seinen Abschied vom Tischtennis-Bundesligisten an, der bei den Fans nicht nur aufgrund seiner spektakulären Spielweise hoch im Kurs steht.
Vor den richtungsweisenden Heimspielen gegen Borussia Dortmund (Montag, 18 Uhr) und den TTC OE Bad Homburg (Mittwoch, 19 Uhr) ist beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau eine weitere personelle Entscheidung gefallen. Nach den Vertragsverlängerungen von Feng Yi-Hsin, Maciej Kubik und Sam Walker steht jetzt der erste Abgang eines aktuellen Spielers fest.