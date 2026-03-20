Heimspiel gegen Fast-Meister Profitiert VfR Simmern von angekündigtem Rückzug? Sascha Wetzlar 20.03.2026, 09:41 Uhr

i Der VfR Simmern um Max Klink (vorn) und Tobias Henrich trifft am Samstag (18 Uhr) im vorletzten Heimspiel auf Klein-Winternheim, das in Simmern die Meisterschaft perfekt machen kann. B&P Schmitt

Klein-Winternheim kann in der Oberliga beim Gastspiel in Simmern den Titelgewinn perfekt machen. Der VfR, derzeit Vorletzter, könnte durch den angekündigten Rückzug Nassaus ohne den Umweg Relegation drin bleiben.

Vorletztes Spiel der regulären Saison für den VfR Simmern in der Tischtennis-Oberliga Südwest: Der Gast (der VfR bestreitet noch zwei Heimspiele) ist das Kaliber schlechthin. Mit dem RSV Klein-Winternheim kommt am Samstag um 18 Uhr der verlustpunktfreie Tabellenführer (24:0 Punkte) und designierte Regionalliga-Aufsteiger in den Hunsrück.







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