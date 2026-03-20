Heimspiel gegen Fast-Meister
Profitiert VfR Simmern von angekündigtem Rückzug?
Der VfR Simmern um Max Klink (vorn) und Tobias Henrich trifft am Samstag (18 Uhr) im vorletzten Heimspiel auf Klein-Winternheim,
Der VfR Simmern um Max Klink (vorn) und Tobias Henrich trifft am Samstag (18 Uhr) im vorletzten Heimspiel auf Klein-Winternheim, das in Simmern die Meisterschaft perfekt machen kann.
B&P Schmitt

Klein-Winternheim kann in der Oberliga beim Gastspiel in Simmern den Titelgewinn perfekt machen. Der VfR, derzeit Vorletzter, könnte durch den angekündigten Rückzug Nassaus ohne den Umweg Relegation drin bleiben. 

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Vorletztes Spiel der regulären Saison für den VfR Simmern in der Tischtennis-Oberliga Südwest: Der Gast (der VfR bestreitet noch zwei Heimspiele) ist das Kaliber schlechthin. Mit dem RSV Klein-Winternheim kommt am Samstag um 18 Uhr der verlustpunktfreie Tabellenführer (24:0 Punkte) und designierte Regionalliga-Aufsteiger in den Hunsrück.

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