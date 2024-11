Start in Bundesliga-Saison Play-offs sind für die TTG Bingen nur das Minimalziel Gert Adolphi 13.11.2024, 11:38 Uhr

i Hat sich in Bingen vorbereitet und gehört zu den Hoffnungsträgerinnen der TTG Bingen: Lea Rakovac. Petra Steyer

Mit einem starken Team startet die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim in die neue Saison in der Tischtennis-Bundesliga und trifft gleich zum Auftakt auf den deutschen Olympia-Star.

Die meisten Tischtennisspieler zählen bereits die Tage bis zum Ende der Hinrunde. Die Bundesliga-Frauen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim steigen dagegen erst jetzt in die Saison ein. Am Freitag, 18 Uhr, sind sie bei der DJK Kolbermoor zu Gast, am Sonntag, 14 Uhr, beim TSV Dachau.

