TTC Grenzau verliert zu Hause Pitchfords Superserie reißt gegen Bergneustadts Duda Marco Rosbach 22.11.2026, 23:38 Uhr

i Da ist es passiert: Nach zuvor sechs Siegen hat Liam Pitchford das verflixte siebte Einzel im Trikot des TTC Zugbrücke Grenzau verloren. Wolfgang Heil

Im verflixten siebten Spiel ist es passiert: Liam Pitchford hat zum ersten Mal ein Spiel für den TTC Grenzau verloren. Seine Niederlage gegen Benedikt Duda schmerzte umso mehr, weil zuvor Feng Yi-Hsin gegen Adrien Rassenfosse nicht geliefert hatte.

Er war ein Weltklassespieler, hat als Trainer schon einiges erreicht und im Tischtennis viel bewegt. Was Chen Zhibin nie war: ein Mann der lauten Töne. Und so blieb er auch nach der 1:3-Heimniederlage seines TTC Zugbrücke Grenzau gegen den TTC Schwalbach Bergneustadt nicht nur leise, sondern stumm.







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