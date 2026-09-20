TTC Grenzau mit Neuzugang Pitchford nach Odyssee durch Behörden-Dschungel an Bord Marco Rosbach 20.09.2026, 14:23 Uhr

i Endlich angekommen in der Zugbrückenhalle: Liam Pitchford ist seit Samstag in Grenzau und könnte am Montagabend (19 Uhr) im Bundesliga-Heimspiel gegen den TSV Bad Königshofen sein Debüt für die Brexbachtaler geben. Wolfgang Heil

Sein Weg zum ersten Einsatz für den TTC Grenzau gleicht einer Odyssee durch den Behörden-Dschungel: Liam Pitchford musste wochenlang auf die notwendigen Papiere warten. Am Montagabend könnte er im Heimspiel gegen Bad Königshofen sein Debüt geben.

Kommt er oder kommt er nicht? Das war in den vergangenen Wochen die bestimmende Frage beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau, wenn es um Neuzugang Liam Pitchford ging. Die ersten vier Saisonspiele sowie das Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund hatte der englische Nationalspieler verpasst, weil für ihn noch kein Visum und keine Arbeitsgenehmigung vorlagen.







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