Sein Weg zum ersten Einsatz für den TTC Grenzau gleicht einer Odyssee durch den Behörden-Dschungel: Liam Pitchford musste wochenlang auf die notwendigen Papiere warten. Am Montagabend könnte er im Heimspiel gegen Bad Königshofen sein Debüt geben.
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Kommt er oder kommt er nicht? Das war in den vergangenen Wochen die bestimmende Frage beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau, wenn es um Neuzugang Liam Pitchford ging. Die ersten vier Saisonspiele sowie das Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund hatte der englische Nationalspieler verpasst, weil für ihn noch kein Visum und keine Arbeitsgenehmigung vorlagen.