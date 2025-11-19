TTC Kirn gewinnt 6:4
Phänomenal: Ersatzmann Werle dreht auf
Symbolbild
Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Auf den Altmeister ist Verlass: Michael Werle half nicht nur aus im Heimspiel des TTC Kirn, er holte auch wichtige Zähler zum 6:4-Sieg.

Lesezeit 1 Minute
Die Ersatzleute, allen voran Routinier Michael Werle, sicherten dem TTC Grün-Weiß Kirn einen unerwarteten 6:4-Heimsieg über den SV Wolsfeld. Der Erfolg schürt neue Hoffnung auf den Verbleib in der Tischtennis-Verbandsoberliga. „Wir geben alles, um nicht abzusteigen“, versprach Spielführer Nick Grimm, dessen Verletzungsausfall die Kirner in Bedrängnis gebracht hat.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport