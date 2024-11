ASG erwartet den Spitzenreiter Personelle Fragezeichen vor letztem Spiel des Jahres René Weiss 29.11.2024, 14:13 Uhr

Die ASG Altenkirchen empfangen in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen den Spitzenreiter aus Klein-Winternheim.

Stehen sie mit drei oder vielleicht sogar nur zwei Spielerinnen an den Tischen? Mit Ersatz oder ohne? Auch 25 Stunden vor dem Heimspiel der ASG Altenkirchen in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen an diesem Samstag, 14 Uhr, in der Turnhalle der Pestalozzi-Grundschule gegen den RSV Klein-Winternheim konnte Mannschaftsführerin Yvonne Heidepeter darauf noch keine Antworten geben.

