Mündersbach unterliegt Illtal Pawel Foltanowicz’ Ausfall im Saarland wiegt zu schwer Moritz Hannappel 12.10.2026, 18:41 Uhr

i Konnte trotz zweier Einzelniederlage mit der Leistung bei seiner Oberliga-Premiere zufrieden sein: Markus Engel von der TTG Mündersbach/Höchstenbach. Michael Fries

Mit etwas Glück sei vielleicht sogar ein Remis möglich gewesen, letztlich wurde es mit Blick auf das Ergebnis aber deutlich. Bei den Aufsteigern aus dem Westerwald durfte sich aber einer freuen: Markus Engels feierte seine Oberliga-Premiere.

Nachdem die TTG Mündersbach/Höchstenbach bereits vom ersten Auswärtsspiel (2:8-Niederlage beim TTC Dahn) ohne Punkte heimkehren mussten, gingen auch die Punkte in der zweiten Auswärtspartie an die Gegner. Nach zuletzt zwei Heimspielen (ein Sieg, eine Niederlage) trat der Aufsteiger aus dem Oberwesterwald bei der Reserve der TTF Illtal an und unterlag dort mit 3:7.







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