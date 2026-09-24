Nach dem Abstieg aus der Oberliga hat sich beim VfR Simmern doch personell einiges getan. Wie stark ist der VfR in der ausgeglichen wirkenden Verbandsoberliga? Die erste Antwort gibt es am Samstag beim Auftakt beim TTC Wirges II.

Die Tischtennis-Verbandsoberliga läuft schon fast drei Wochen, Oberliga-Absteiger VfR Simmern greift erst am Samstag (15 Uhr) beim TTC Wirges II ein.

Nach den Abgängen der Topspieler Mandar Hardikar und Brett drei Max Klink geht der VfR gefühlt wieder mit ausschließlich „Einheimischen“ an die Platten.