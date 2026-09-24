Auftakt beim TTC Wirges II
Oberliga-Absteiger Simmern greift ins Geschehen ein 
Der VfR Simmern in der Verbandsoberliga-Saison 2026/27: (von links) Tobias Baustert, Justin Seckler, Markus Streicher, Joachim B
Der VfR Simmern in der Verbandsoberliga-Saison 2026/27: (von links) Tobias Baustert, Justin Seckler, Markus Streicher, Joachim Baustert und Martin Müller.
Joachim Baustert

Nach dem Abstieg aus der Oberliga hat sich beim VfR Simmern doch personell einiges getan. Wie stark ist der VfR in der ausgeglichen wirkenden Verbandsoberliga? Die erste Antwort gibt es am Samstag beim Auftakt beim TTC Wirges II.

Lesezeit 1 Minute
Die Tischtennis-Verbandsoberliga läuft schon fast drei Wochen, Oberliga-Absteiger VfR Simmern greift erst am Samstag (15 Uhr) beim TTC Wirges II ein. Nach den Abgängen der Topspieler Mandar Hardikar und Brett drei Max Klink geht der VfR gefühlt wieder mit ausschließlich „Einheimischen“ an die Platten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport