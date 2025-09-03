Das kam unerwartet: Der TTC Kirn startete nach dem Rückzug aus der Oberliga mit einem 8:2 gegen den Titelfavoriten in die neue Runde der Verbandsoberliga.

Gegen einen deutlich geschwächten Gegner hatten die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn keine Mühe, zum Auftakt der Saison einen klaren 8:2-Heimsieg einzufahren. Beim TV Leiselheim, dem Meisterschaftsfavoriten der Verbandsoberliga, waren kurzfristig krankheitsbedingt drei Stammspieler ausgefallen, die Rheinhessen hatten sogar Mühe, am Spieltag noch Ersatzspieler zu finden.

„Am Anfang war uns nicht klar, dass es so laufen würde“, sagte der Kirner Spielführer Nick Grimm und fügte an: „Jedes Spiel muss auch erst gespielt werden.“ Bis zum 2:2 verlief die Begegnung auch ausgeglichen, im Doppel machten Steven Poensgen und Karl Gromowski, der für den eigentlich eingeplanten Johnas Henrich einsprang, mit einem 3:0-Sieg die Niederlage von Grimm und Stefan Altmaier wett. Poensgen brachte im Einzel seine Mannschaft in Führung, doch Grimm zog gegen den 16-jährigen Richard Strieder den Kürzeren. „Er hat stark gespielt und gut getroffen“, erläuterte der TTC-Spielführer. „Ich kam gar nicht ins Spiel.“

„Die Punkte nehmen wir gerne mit.“

Nick Grimm

Als aber das hintere Paarkreuz an die Reihe kam, wurde die Überlegenheit der Grün-Weißen deutlich. Altmaier und Gromowski hatten gegen die Leiselheimer Ersatzspieler keine Mühe und gewannen jeweils zwei Einzel. „Das war eine klare Sache, da konnte nichts anbrennen“, sagte Grimm. „Da hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass wir ein hohes Ergebnis erzielen.“ Er selbst gewann seine zweite Partie glatt mit 3:0, doch auch Poensgen hatte gegen Strieder zu kämpfen, musste einen 0:2-Satzrückstand aufholen und gewann auch den fünften Durchgang nur knapp. „Steven hat gut gespielt“, lobte Grimm seinen Mannschaftskollegen.

Für die Kirner war es der perfekte Einstieg in die Runde. „Die Punkte nehmen wir gerne mit“, sagte der TTC-Spielführer. „Wir wissen, wie stark die Leiselheimer sind, wenn sie komplett antreten.“ Mit breiter Brust können er und seine Kollegen in 14 Tagen in die nächste Partie gehen.