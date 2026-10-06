Mäßige Ausbeute Nur André Jelken knüpft an die Leistung der Vorwoche an Nico Schmidt 06.10.2026, 08:07 Uhr

i B&P Schmitt

Die zweite Formation der SG Untere Lahn hat nach dem 7:3-Auswärtssieg in Nistertal bei der Heimpremiere in der Tischtennis-Bezirksliga Ost ein Remis erreicht. Der VfL Osterspai ging hingegen bei seinem Saison-Debüt mit leeren Händen nach Hause.

Mit recht mäßiger Ausbeute schlossen die heimischen Teams das Wochenende in der Tischtennis-Bezirksliga Ost ab.VfL Osterspai – VfL Kirchen II 4:6. Zum Saisonauftakt lieferte sich der VfL mit den „Namensvettern“ von der Sieg eine spannende und bis zum Schluss offene Partie.







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