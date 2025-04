Während einige Entscheidungen in den Tischtennisligen gefallen sind, kämpfen Eintracht Mendig in der Rheinlandliga und TuS Kottenheim in der Bezirksoberliga noch um den zweiten Platz.

In der Tischtennis-Rheinlandliga hat Eintracht Mendig Ambitionen auf den zweiten Tabellenplatz, der die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Verbandsoberliga sichern würde. Für die Eintracht kommt es dabei in den nächsten Wochen zu wichtigen Spielen.

Zuerst ist ein Sieg im Derby beim bereits abgestiegenen TTV Andernach (Fr., 20 Uhr) Pflicht für Mendig. Am Sonntag (11 Uhr) tritt die Eintracht bei Tabellenführer TTC Mülheim an. Zu einem klassischen Endspiel zum Saisonausklang kommt es dann am 13. April in Windhagen. „Die Spiele in Andernach und in Windhagen müssen wir gewinnen, in Mülheim stünde uns ein Remis sehr gut zu Gesicht“, sagt Mendigs Mannschaftsführer Lukas Kalt. Mendig kann die Bestbesetzung aufbieten.

Der TTV Andernach freute sich zuletzt zwar zwar über das 7:3 im Derby gegen die SG Sinzig/Ehlingen, doch dem Abstieg konnte das Team trotz dieses Sieges nicht entrinnen: Die TTG Torney/Engers ist nicht mehr einzuholen. „Wir werden gegen die Eintracht noch einmal alles versuchen, aber es kann jetzt auch sein, dass die Luft raus ist“, weiß TTV-Mannschaftsführer Martin Link.

Für Kottenheim geht es jetzt um den zweiten Platz

Die Stunden der Wahrheit schlagen in der Bezirksoberliga auch für Fortuna Kottenheim. Ähnlich wie die Mendiger wollen auch die Kottenheimer den zweiten Platz erreichen und dann über die Aufstiegsrelegation in die Rheinlandliga. Am Samstag (18 Uhr) gastieren die Kottenheimer bei Tabellenführer TTC Mülheim II.

Ligakonkurrent Eintracht Mendig II spielt ab 18.30 Uhr in der Sporthalle der Pfarrer-Bechtel-Schule im Derby gegen die DJK Ochtendung. Während die Eintracht längst gerettet ist, steht die DJK so gut wie sicher als Absteiger fest.

In der Bezirksliga hat der TuS Kehrig sein Saisonziel mittlerweile erreicht. Denn es steigen zwei Mannschaften direkt auf – und für den TuS reichten die Siege in der Vorwoche, um den zweiten Tabellenplatz in jedem Fall bereits vorzeitig sicherzustellen.