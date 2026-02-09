Erneute 4:6-Niederlage Niveau der TTG Bingen reicht nicht für die Play-offs Gert Adolphi 09.02.2026, 20:37 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Die TTG Bingen hatte in der Rückrunde auf eine starke Chinesin gehofft, doch die erhielt keinen Reisepass. Und so verpasst das Team die Play-offs.

Den Einzug in die Play-offs können die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim abschreiben. Nach der 4:6-Niederlage beim TSV Langstadt könnten sie zwar die viertplatzierte DJK Kolbermoor noch einholen, doch zum einen ist ihr Spielverhältnis deutlich schlechter als das des Konkurrenten, zum anderen ist einer der beiden noch ausstehenden Gegner der verlustpunktfreie Bundesliga-Spitzenreiter TTC Berlin.







Artikel teilen

Artikel teilen