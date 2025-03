Niederburg ist nach Niederlage in Beltheim abgestiegen

Seit diesem Spieltag steht fest: Die SG Niederburg/Biebernheim ist abgestiegen aus dem Reigen der Rhein-Hunsrück-Teams in der Tischtennis-Bezirksoberliga.

Von den fünf Teams in der Tischtennis-Bezirksoberliga aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis haben am für die meisten drittletzten Spieltag vier an der Platte gestanden, einzig der Tabellenvierte TuS Dichtelbach II (18:16 Punkte) hatte spielfrei. Richtig spannend wird es noch für den TTC Kludenbach, der einmal unentschieden spielte und einmal verlor.

Die Kludenbacher stehen mit 10:22 Punkten auf dem vorletzten Platz und damit auf dem ersten Abstiegsrang. Abgestiegen ist am Wochenende Schlusslicht SG Niederburg/Biebernheim, das sich nach einem Remis und schließlich der Niederlage beim SV Beltheim mit 6:26 Punkten nicht mehr retten kann bei fünf Zählern Rückstand auf den Drittletzten SG VfL Bad Kreuznach/Rüdesheim (11:17 Punkte); am 5. April empfängt Kludenbach die Bad Kreuznacher. Beltheim ist durch den Sieg Sechster mit 13:19 Punkten, aber noch nicht ganz gerettet. Diese Probleme hat der TuS Rheinböllen nicht, mit 17:15 Punkten als Fünfter könnte man sich die Dichtelbacher Reserve noch schnappen und als bestes SIM-Team abzuschließen. Die Spiele im Überblick:

TTC Kludenbach – TTG Bollenbach-Weierbach 5:5. Die Gäste (23:9) werden die Saison vermutlich auf dem zweiten Platz abschließen, Meister sind die TTF Sobernheim (29:3). Für den TTC war es ein wichtiger Punkt, ein Sieg wäre natürlich besser gewesen, aber letztlich hatte es nach den Erfolgen in den Doppeln durch Simon Mähringer-Kunz/Leon Lamby und Stefan Kemmer/Nico Lamby zwar 2:0 gestanden, dann aber auch 2:5, bevor Leon Lamby, Kemmer und Nico Lamby Einzelsiege holten.

SG Niederburg/Biebernheim – TuS Waldböckelheim III 5:5. Nach dem Remis im ersten Spiel des Tages gegen den Siebten hatte die SG noch ein wenig Hoffnung auf den Klassenerhalt, auch ein Heimsieg wäre drin gewesen, denn Zoltan Katona und Stefan Vrbanatz verloren zwei Einzel nur knapp mit 2:3-Sätzen. Die Punkte für Niederburg holten Peter Joras/Markus Schellenbeck, Joras, Stefan Vrbanatz, Katona und Schellenbeck.

SV Beltheim – SG Niederburg/Biebernheim 8:2. Am Abend manifestierte sich dann der SG-Abstieg in die Bezirksliga endgültig im Derby beim SV, der diesen Sieg dringend brauchte, um sich drei Punkte Vorsprung auf Kludenbach zu verschaffen. Für den SVB punkteten die Doppel Bernhard Krug/Volker Bernd sowie Danny Heow/Lothar Kaster sowie im Einzel Bernd (2), Kaster (2), Krug und Heow. Katona machte für Niederburg im Einzel die beiden Punkte.

TuS Rheinböllen – TuS Waldböcklheim III 6:4. 4:4 stand es nach acht Spielen, für Rheinböllen hatten Matthias Johann/Jonathan Johann im Doppel sowie Matthias Johann, Nico Simon und Jonathan Johann in den Einzeln gewonnen. Die letzten beiden Einzel standen an – und die gingen ganz knapp an Rheinböllen, Jonathan Johann gewann im fünften Satz mit 19:17, Julian Dahlen mit 11:8. Die Gastgeber hatten übrigens unter der Woche mit dem gleichen Ergebnis gegen Dichtelbach II gewonnen.