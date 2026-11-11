Derby am Samstag Nick Grimm fällt mit Knieverletzung lange aus Gert Adolphi 11.11.2026, 10:47 Uhr

i Knieverletzung: Nick Grimm fehlt dem TTC Kirn, dem Tabellenführer der Verbandsoberliga, lange. Auch im Derby am Samstag in Winzenheim. Edgar Daudistel

Das ist bitter: Da stürmen die Tischtennis-Asse des TTC Kirn an die Tabellenspitze, doch die Perspektive ist eher düster: Kapitän Nick Grimm wird nach einer Fußball-Verletzung lange fehlen. Im Derby am Samstag sind die Kirner aber Favorit.

Der Lauf des TTC Grün-Weiß Kirn und der SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim in der Tischtennis-Verbandsoberliga hält an. Die Kirner übernahmen nach Heimsiegen über den TTC Wörrstadt (10:0) und die DJK RW Finthen (8:2) die Tabellenführung, die Frei-Laubersheimer gewannen beim bisherigen Spitzenreiter TV Leiselheim 7:3 und bleiben ungeschlagen.







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