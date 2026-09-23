Vor Spiel in Grünwettersbach Nicht nur Pitchford-Gala macht dem TTC Grenzau Mut Marco Rosbach 23.09.2026, 17:04 Uhr

i Doppelstärke könnte auch am Freitagabend wieder gefragt sein, wenn Grenzau (von links Martin Allegro und Maciej Kubik) in Grünwettersbach gastiert. Der TTC setzte sich in Mühlhausen und gegen Bad Königshofen genauso mit 3:2 durch wie die Grünwettersbacher in Bad Königshofen und in Bremen. Wolfgang Heil

Vier Tage nach dem 3:2 im Krimi gegen den TSV Bad Königshofen geht es für den TTC Zugbrücke Grenzau zum punktgleichen Tabellennachbarn ASC Grünwettersbach. Liam Pitchford und Co. wollen unbedingt nachlegen. Doch auch die Gastgeber sind selbstbewusst.

Die Tabelle der Tischtennis-Bundesliga bildet nicht nur ab, wie ungemein wichtig der Heimsieg des TTC Zugbrücke Grenzau gegen den TSV Bad Königshofen am Montagabend für den Moment war, sondern zeigt auch eine gute Perspektive auf. Durch den hart erkämpften 3:2-Erfolg hat sich die Mannschaft von Cheftrainer Chen Zhibin ins Mittelfeld vorgeschoben, wo gleich vier Teams mit 4:6 Punkten gleichauf sind.







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