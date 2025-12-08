TTC punktet auch im Topspiel Nentershausens Tischtennistalente mischen Oberliga auf Marco Rosbach 08.12.2025, 14:52 Uhr

i Paula Beck und das junge Frauenteam des TTC Nentershausen gehören als Aufsteiger zu den positiven Überraschungen der Oberliga-Hinrunde. Andreas Hergenhahn

Die Tischtennistalente des TTC Nentershausen haben auch zum Abschluss der Oberliga-Hinrunde ihren außerordentlichen Teamgeist bewiesen. Als Aufsteiger gehen sie auf Rang vier in die Pause, auf Tuchfühlung zu Platz zwei.

Durch drei Punkte am Doppelspieltag zum Abschluss der Hinrunde in der Frauen-Oberliga gehen die Tischtennistalente des TTC Nentershausen auf Platz vier in die Weihnachtspause. Der starke Aufsteiger ist sogar punktgleich mit dem Dritten Edenkoben und liegt nur einen Punkt hinter dem Zweiten Kleinwinternheim.







